إصابة خمسة مواطنين يمنيين بنيران حرس الحدود السعودي

وقال مصدر مسؤول، أن مستشفى رازح استقبل، الثلاثاء، خمسة مواطنين أصيبوا في أماكن مختلفة بنيران حرس الحدود السعودي.



وأكد المصدر استمرار الجيش السعودي في استهداف المواطنين في المديريات الحدودية، ما يتسبب في استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.