أحدث العناوين :
الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى قبول عرض تبادل السجناء
رعد: المقاومة وحدها تصنع سيادة لبنان
اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
العميد سلیماني: شهداء الحرکات الجهادية هم طلائع الخطوة الـثانية للثورة
كوريا الشمالية تندد بزيارة بيلوسي لتايوان وتدعم موقف الصين
إصابة خمسة مواطنين يمنيين بنيران حرس الحدود السعودي
موسكو: سنسمح باستخدام الأسلحة النووية للرد فقط
اليمن..قوى العدوان ترتكب 172 خرقاً للهدنة خلال الـ24 ساعة
التجارة بين ايران وعمان نمت 80% في الاشهر الـ 4 الأخيرة
الصين: على اميركا الغاء كل انواع الحظر المفروض على ايران
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
3 August 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الأربعاء 3 آب 2022 ساعة 09:36
إصابة خمسة مواطنين يمنيين بنيران حرس الحدود السعودي
وقال مصدر مسؤول، أن مستشفى رازح استقبل، الثلاثاء، خمسة مواطنين أصيبوا في أماكن مختلفة بنيران حرس الحدود السعودي.
وأكد المصدر استمرار الجيش السعودي في استهداف المواطنين في المديريات الحدودية، ما يتسبب في استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.
مصدر :
وكالات
رقم :
1007354
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
دور "التعذيب" في انهيار أمريكا.. شمعة حقوق الإنسان الغرب تنطفي
حماس تُعيد ملف الأسرى إلى الواجهة.. ماذا عن "إسرائيل"؟
3 آب 2022
انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
3 آب 2022
خصم المقاصة.. قرصنة و سرقة اسرائيلية بامتياز
3 آب 2022
التوربينات الصهيونية في الجولان المحتل.. بين الكهرباء وتهويد المنطقة
3 آب 2022
ظلال الإرهاب تخيِّم على المشارکين في العزاء الحسيني في أفغانستان
2 آب 2022
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
2 آب 2022
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
2 آب 2022
جنين تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘.. ما هي أسباب الخوف والقلق والرعب الصهيوني؟
2 آب 2022
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
1 آب 2022
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
1 آب 2022
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
1 آب 2022
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
1 آب 2022
أحدث العناوين
الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى قبول عرض تبادل السجناء
رعد: المقاومة وحدها تصنع سيادة لبنان
اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
العميد سلیماني: شهداء الحرکات الجهادية هم طلائع الخطوة الـثانية للثورة
كوريا الشمالية تندد بزيارة بيلوسي لتايوان وتدعم موقف الصين
إصابة خمسة مواطنين يمنيين بنيران حرس الحدود السعودي
موسكو: سنسمح باستخدام الأسلحة النووية للرد فقط
اليمن..قوى العدوان ترتكب 172 خرقاً للهدنة خلال الـ24 ساعة
التجارة بين ايران وعمان نمت 80% في الاشهر الـ 4 الأخيرة
الصين: على اميركا الغاء كل انواع الحظر المفروض على ايران
لولاية خامسة تواليا.. انتخاب "خالد المشري" رئيسا للمجلس للدولة الليبي
دور "التعذيب" في انهيار أمريكا.. شمعة حقوق الإنسان الغرب تنطفي
حماس تُعيد ملف الأسرى إلى الواجهة.. ماذا عن "إسرائيل"؟
انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
خصم المقاصة.. قرصنة و سرقة اسرائيلية بامتياز
التوربينات الصهيونية في الجولان المحتل.. بين الكهرباء وتهويد المنطقة
استشهاد طفل يمني وإصابة آخر بقصف لطيران العدوان في الضالع
لجنة الاسرى اليمنية تعلن التوصل الى اتفاق جديد رعته الأمم المتحدة
إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن
الطائرات التركية تقصف قرية سكيرى في العمادية بمحافظة دهوك
الأكثر قراءة
المغرب يكشف عن ترقية البعثات الدبلوماسية مع الاحتلال إلى سفارات
مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود
الجيش الايراني يطور صواريخ دقيقة مضادة للدروع
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين شمال مدينة غزة
وفاة شخصین واصابة 8 آخرين اثر سيول اجتاحت محافظة طهران
طهران: الانتهاء قريبا من اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع اتحاد اوراسيا
هل تؤدي جرائم الکیان الإسرائيلي في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
العراق: ترشيح السوداني خطوة متقدمة في مشهد سياسي مغلق
حماس: جرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا تؤكد سلوكه الإجرامي
قوات الاحتلال تشن حملة دهم في مناطق متفرقة بالضفة
حماس ترد على مزاعم الاحتلال عن وجود أسلحة بأحياء مدنية في غزة
بدء توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق على شكل انفرادي من دون تأشيرات الدخول
الخارجية الإيرانية: استمرار الهمجية الصهيونية لن يغير مصير كيان الاحتلال
من إثيوبيا.. لافروف ينتقد موقف الغرب تجاه إفريقيا
الاحتلال يرفض طلب الأردن إدخال نسخ من القرآن إلى الأقصى
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
مجددا ايران تواجه سيول جارفة
استشهاد 2 من حرس الحدود شمال غرب ايران
اندلاع حريق في مدينة الكاظمية شمال بغداد
الكاظمي يدعو المتظاهرين الى الانسحاب من المنطقة الخضراء فوراً
إخترنا لکم
دور "التعذيب" في انهيار أمريكا.. شمعة حقوق الإنسان الغرب تنطفي
ظلال الإرهاب تخيِّم على المشارکين في العزاء الحسيني في أفغانستان
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر