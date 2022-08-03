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الأربعاء 3 آب 2022 ساعة 09:36

إصابة خمسة مواطنين يمنيين بنيران حرس الحدود السعودي

إصابة خمسة مواطنين يمنيين بنيران حرس الحدود السعودي
وقال مصدر مسؤول، أن مستشفى رازح استقبل، الثلاثاء، خمسة مواطنين أصيبوا في أماكن مختلفة بنيران حرس الحدود السعودي.

وأكد المصدر استمرار الجيش السعودي في استهداف المواطنين في المديريات الحدودية، ما يتسبب في استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.
مصدر : وكالات
رقم : 1007354
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