راشد الغنوشي يمثل اليوم للتحقيق أمام فرقة الحرس الوطني بالعوينة

ويأتي الاستماع إلى الغنوشي على خلفية ما جاء في اتهام لنقابة أمنية في كلمة التأبين التي ألقاها في شهر شباط الماضي بمدينة تطاوين جنوب تونس، إثر وفاة المدير السابق لمكتب الجزيرة، فرحات لعبار، ونسب إليه أنه قال "كان شجاعا لا يخشى فقرا ولا حاكما ولا طاغوتا، لا يخشى إلا الله"، بحسب الاتهام، وقد يتم للاستماع إليه بسبب استعمال كلمة "طاغوت".



وأوضح الطريقي أنه يجري في الآونة الأخيرة تحريك بعض الملفات ضد الغنوشي لأسباب سياسية، وأن الاستماع له هذه المرة يتزامن مع موقفه وتصريحاته بخصوص الاستفتاء.



وقال الطريقي إن لجنة الدفاع ستتولى الرد وتوضيح هذه التصريحات التي تعود إلى فترة كان فيها الراحل يناضل قبل الثورة.