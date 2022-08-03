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الأربعاء 3 آب 2022 ساعة 14:23

البرلمان الايراني يشيد بوزارة الامن لاعتقالها جواسيس الموساد

البرلمان الايراني يشيد بوزارة الامن لاعتقالها جواسيس الموساد
وأكد نائب الطائفة اليهودية في البرلمان " همايون سامه يح" في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس أن نواب الشعب في البرلمان أصدروا بيانا وقعه غالبية النواب حيث ان عدد النواب الذين سيوقعون عليه في ازدياد.

وكانت وزارة الامن الايرانية قد اعلنت القاء القبض على عناصر من الخلية المركزية للجواسيس البهائيين في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الامن يوم الاثنين: اعتقل كوادر وزارة الامن عددًا من عناصر الخلية المركزية لحزب التجسس البهائي. المتهمون الموقوفون كانوا على صلة مباشرة بالمركز الصهيوني المسمى بـ "بيت العدل" ومقره فلسطين المحتلة. تشير نتائج الوثائق الاستخبارية إلى أن المركز المذكور قد نقل للشبكة المعتقلة استراتيجية إحياء تنظيم المذهب البهائي الضال في إيران تحت عنوان "خط الدعاية الهجومية" والمهمة الخاصة لجمع المعلومات المستهدفة.

واضاف: كما تم تكليفهم بمهمات نشر تعاليم الاستعمار المصنعة بهائيا على نطاق واسع والتغلغل في البيئات التعليمية على مختلف المستويات ، وخاصة رياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد. إضافة إلى ذلك كانت لعناصر الخلية المعتقلين ، عدة اجتماعات مع الطاقم المركزي للحزب الصهيوني في الخارج وكانوا يقدمون تقارير دورية عن المهمات المذكورة أعلاه ، وخاصة الترويج المنظم لمحاربة الحجاب في إيران ، إلى مركز التآمر في فلسطين المحتلة.

وقال البيان: ان وزارة الامن تعلن أنه بغض النظر عن السيناريوهات الدعائية والحرب النفسية للابواق الغربية الصهيونية، فإنها عملت وستواصل القيام بواجبها بعزم وإصرار جاد تجاه عناصر التجسس والاعتداء على الدين والثقافة الإسلامية الإيرانية، ومرتزقة الكيان الغاصب للقدس المحتلة.
رقم : 1007420
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