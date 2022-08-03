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الأربعاء 3 آب 2022 ساعة 15:40

البحرين.. العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الجليل السنكيس

البحرين.. العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الجليل السنكيس
ونشرت المنظّمة نسخة من الرسالة عبر موقعها الإلكترونيّ، والتي أشارت فيها إلى أنّ «السّنكيس»، بدأ في إضرابه عن الطّعام منذ يوم 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا على سوء المعاملة ومصادرة أبحاثٍ قضى أربع سنوات في كتابتها.

وأضافت أنّها كانت قد عبّرت في بيانٍ سابقٍ لها، عن قلقها البالغ على صحّة وسلامة «السّنكيس»، خاصّة وأنّه يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال، ومشاكل في العضلات والعظام وفقر الدّم المنجلي، وتدنّي في نسبة السّكر لديه، كما يعاني من تشنّجاتٍ عضليّة، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ – على حدّ وصفها.

وشدّدت على ضرورة تدخّل السّلطات البحرينيّة، لتمكينه من إنهاء إضرابه، وتلبية مطالبه بإعادة أبحاثه المصادَرة إلى عائلته، وإنهاء المعاملة السّيئة بحقّ السّجناء السّياسيين – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أن «السّنكيس» البالغ من العمر ستّين عامًا، يقضي حكمًا بالسّجن مدى الحياة خلال محاكمة عسكريّة، لمشاركته السلميّة في مظاهرةٍ مؤيّدةٍ للديمقراطيّة عام 2011، وقد أضرب عدّة مرّات عن الطّعام احتجاجًا على سوء المعاملة، على مدى العشر سنوات التي قضاها من محكوميّته في السّجن».
مصدر : وكالات
رقم : 1007427
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