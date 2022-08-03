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الأربعاء 3 آب 2022 ساعة 20:09

الكرملين يكشف تفاصيل حديث بوتين وشرودر

الكرملين يكشف تفاصيل حديث بوتين وشرودر
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين أبلغ شرودر أن خط نورد ستريم 2 جاهز للعمل، كما أوضح لها أن خفض إمدادات الغاز سببه وقف أوكرانيا أحد خطوط النقل إلى أوروبا.

وأضاف بيسكوف أن بوتين أبلغ شرودر أيضا بخفض إمدادات الغاز من 167 مليون متر مكعب يوميا إلى 30 مليونا، مشيرا إلى أن موسكو ما زالت تسدد لأوكرانيا رسوم نقل الغاز عبر أراضيها.

وحول خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا وعرقلة تسلين التوربينات اللازمة للحفاض على تدق الغاز، قال بيسكوف للصحفيين إن "موسكو تتساءل عما إذا كانت كندا مهتمة بإصلاح التوربينات فهي نفسها تريد توريد الغاز إلى أوروبا".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف: "كندا ليست مهتمة باستمرار إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، كما أنها تستعد لتوريد الغاز إلى هناك، مما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية".

وحول الوضع في أوكرانيا، أكد بيسكوف أنه: "لم يبد شرودر أي رغبة في أن يصبح وسيطًا، هذا أولًا. ثانيًا نعم في الواقع كانت روسيا ولا تزال مستعدة لحل المشكلة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية بشروطها الخاصة. وهنا من المناسب ببساطة التذكير مرة أخرى بأن هذه الشروط تم الاتفاق عليها في إسطنبول واتفق عليها الجانبان. المفاوضون روسيا وأوكرانيا. بعد ذلك رفض الجانب الأوكراني هذا الاتفاق ... ونعم روسيا مستعدة وشروطنا معروفة للجانب الأوكراني. بطريقة أو بأخرى، سيتم توفيرها".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم المستشار الألماني أولاف شولتز، روسيا بعرقلة تسليم التوربينات اللازمة للحفاظ على تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا.

وقال شولتز، خلال زيارة لشركة سيمنس إنرجي المصنعة للتوربين، إن الوحدة "متوفرة وتعمل"، مؤكدا أنه "لا يوجد سبب لعدم حدوث هذا التسليم".

وأكد أن التوربين حصل على "جميع الموافقات" اللازمة للتصدير من ألمانيا إلى روسيا.

وأضاف شولتز أن مشغلي خطوط الأنابيب يحتاجون فقط إلى القول "إنهم يريدون الحصول على التوربينات وتقديم المعلومات الجمركية اللازمة للنقل إلى روسيا"، موضحا أن نقل الوحدة المفقودة إلى روسيا "سهل للغاية".
رقم : 1007455
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