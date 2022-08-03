روسيا تدمر 3 مراكز قيادة أوكرانية و 4 مستودعات ذخيرة

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مقاتلات ومروحيات روسية وقوات الصواريخ والمدفعية تواصل توجيه ضرباتها إلى الأهداف العسكرية الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية استهداف ثلاث مواقع قيادة للجيش الأوكراني وكتيبة اللواء الآلي 72 في منطقة قرية "فيزيلايا دولينا" فى "دونيتسك".



وأضاف البيان:"قامت القوات الجوية الروسية بتدمير اللواء الآلي 65 في منطقة "يولييفكا" بمنطقة زابوروجيا، بالإضافة إلى القضاء على قوات وتدمير معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 133منطقة، و تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخائر الصاروخية والمدفعية في مناطق "فارفاروفكا" و"ميكولايف" و"أرتيوموفسك"، و"فوديانوي" و"أوشيريتينو" فى "دونيتسك" ، بجانب مستودعي وقود للمعدات العسكرية في منطقة "جاليتسينوفو"ومنطقة "ميكولايف".



من جهتها أعلنت السلطات في "دونيتسك" اليوم مقتل إمرأة في قصف مدفعي أوكراني على المقاطعة الواقعة بالقرب من الحدود مع روسيا.



وأفادت السلطات ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الوحدات الأوكرانية استأنفت خلال الساعات الماضية القصف على جمهورية دونيتسك بأسلحة ثقيلة، مما أدى إلى مقتل إمرأة وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة.



وأشارت دونيتسك إلى تفجير حافلة ركاب في المدينة جراء استئناف القوات الاوكرانية القصف على أنحاء متفرقة من الجمهورية الشعبية الواقعة جنوب شرقي العاصمة كييف، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل حول هذا الصدد.



وكانت سلطات "دونيتسك" قد أكدت في وقت سابق اليوم مقتل شخصين وإصابة 25 آخرين بالقصف الأوكراني على المدينة خلال الـ24 الماضية.