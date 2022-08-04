القمر الصناعي الايراني “خيام” سيُطلق الى الفضاء الأسبوع المقبل

وقالت منظمة الفضاء الإيرانية في بيان اصدرته الاربعاء بهذا الصدد: أن القمر الصناعي “خيام” ، المملوك لمنظمة الفضاء الإيرانية ، سيكون بنية تحتية مناسبة لإضفاء الذكاء على قطاعات مختلفة من البلاد ، بأجهزة استشعار دقيقة في أطياف مختلفة. تحسين الإنتاجية في مجال الزراعة ، المراقبة الدقيقة لموارد المياه في البلاد ، إدارة المخاطر الطبيعية ، مراقبة التغيرات في استخدام الأراضي ، الإنشاءات غير القانونية وتخريب الغابات ، مراقبة المخاطر البيئية ، مراقبة المناجم واكتشافات المعادن ، مراقبة حدود البلاد والعديد من التطبيقات الأخرى، ستكون ضمن تطبيقات البيانات الواردة من القمر الصناعي “خيام”.



منظمة الفضاء الإيرانية ، ومع تطوير القدرات المحلية في مجال صنع وإطلاق الأقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد وتطوير المحطات الأرضية ذات الصلة ، تعمل على تلبية احتياجات البلاد الحالية في مجال توفير بيانات الأقمار الصناعية من خلال التعاون العلمي والتكنولوجي المتقدم مع الدول الرائدة في العالم، للاسراع في توطين تكنولوجيا الفضاء في البلاد من خلال نقل المعرفة والخبرة.



واعلنت منظمة الفضاء الروسية ان صاروخ سويوز الروسي سيضع قمرا صناعيا ايرانيا باسم “خيام” في مدار الكرة الارضية وهو قمر صناعي للاستشعار عن بعد.



