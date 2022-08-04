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الخميس 4 آب 2022 ساعة 10:27
الجيش الصيني يبدأ أكبر مناوراته حول تايوان
وقالت المصادر بأن "التدريبات بدأت".
وتأتي هذه المناورات ردا على زيارة قامت بها قبل يوم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان واعتبرتها بكين استفزازا خطيرا.
مصدر :
وكالات
رقم :
1007556
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