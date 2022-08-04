الجيش الصيني يبدأ أكبر مناوراته حول تايوان

اسلام تايمز (آسيا) - ذكرت مصادر اعلامية بأن الصين قد بدأت تدريباتها العسكرية حول تايوان اليوم الخميس في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة.