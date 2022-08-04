موسكو: مستعدون للمشاركة في مفاوضات بناءة لاتمام الاتفاق في فيينا

وكتب أوليانوف في تغريدة على تويتر أمس الاربعاء: "يبدو أن مفاوضات فيينا بشأن إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) ستستأنف قريبا. المفاوضون الروس مستعدون لإجراء مفاوضات بناءة من أجل إتمام الاتفاق".



وقال المندوب الروسي لمفاوضات فيينا بانه من المحتمل عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم الخميس (4 اغسطس) في فيينا وتستانف مسيرة المفاوضات النووية.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ، ان فريق التفاوض الايراني سيتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات لرفع الحظر الجائر عن الشعب الايراني .



وقال انه في إطار سياسة رفع الحظر الجائر عن ايران ، سيغادر الفريق المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة الدكتور علي باقري كبير مفاوضي ايران ، إلى فيينا في غضون الساعات القادمة.



واضاف ان هذه الجولة من المفاوضات ، ستعقد كما في السابق مع منسق الاتحاد الأوروبي ، وسيجري التباحث بخصوص الأفكار التي قدمتها الأطراف ، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الايرانية ، والتي تم عرضها على الجانب الآخر هذا الاسبوع .



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، مجدداً عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التوصل إلى اتفاق راسخ يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني ، معرباً عن أمله في أن تحسم الاطراف الاخرى الموقف من خلال اتخاذ القرارات اللازمة والتركيز الجاد على حل القضايا المتبقية وإجراء الحوارات من أجل التقدم الفعال.



كما اعلن إنريكي مورا ، نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء أنه في طريقه إلى فيينا لإجراء مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة.



وكتبت مورا في هذه التغريدة: "أنا في طريقي إلى فيينا للتشاور حول التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة على أساس النص الذي قدمه منسق المفاوضات في 20 يوليو".