إيران تعلن دعمها لتمديد وقف إطلاق النار في اليمن

وفي سياق جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صعيد التسوية السلمية للأزمة في اليمن ، ناقش علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة آخر المستجدات في اليمن مع المبعوث الاممي الخاص الى اليمن هانز غروندبرغ.



وفي اللقاء أعلن كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة عن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجهود الفعالة لإحلال سلام مستقر وعادل في اليمن ، وأعرب عن أمله في أن يتم بذل الجهود خلال وقف إطلاق النار المقبل الذي يستمر شهرين للتوصل إلى اتفاق جامع وشامل ، يتضمن وقف إطلاق نار مستقر ، ورفع كامل للحصار والحظر الاقتصادي ، ودفع رواتب الموظفين ، وحرية التنقل في جميع الطرق اليمنية ، وبدء عمل اللجان العسكرية والاقتصادية والسياسية وإيجاد آليات مراقبة كاملة لضمان عدم انتهاك الالتزامات.



من جانبه اشار المبعوث الأممي الخاص إلى أحدث المقترحات المقدمة إلى الأطراف اليمنية ، واعتبر تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهرين بأنه فرصة لتحقيق آلية منتظمة لدفع رواتب الموظفين ، وفتح طرق مرورية بين المحافظات ، وإضافة وجهات طيران من وصنعاء وضمان التدفق المنتظم للوقود لموانئ الحديدة وتشكيل لجان عسكرية واقتصادية وسياسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.



ويوم امس الاول اعلن المبعوث الاممي الخاص في الشان اليمني عن تمديد وقف اطلاق النار في اليمن لفترة شهرين.