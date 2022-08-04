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الخميس 4 آب 2022 ساعة 11:08

السلطات البحرينية تزيل مظاهر عاشوراء وتكثف تواجدها الامني في بعض المدن

السلطات البحرينية تزيل مظاهر عاشوراء وتكثف تواجدها الامني في بعض المدن
وفي اليوم الخامس من شهر محرم الحرام ،أمس الأربعاء، انتشرت قوات تابعة للداخلية بمعية عمال البلدية في منطقتي الحورة ومدينة سلمان حيث قاموا بإزالة رايات ولافتات متعلقة بمناسبة عاشوراء.

وفي مدينة حمد الدوار الرابع تواجدت وزارة الداخلية بشكل مكثف بالقرب من مسجد الزهراء وقامت بالتضييق على المتواجدين، كما لوحظ قيام أحد منتسبيها بسحب أعلام الكيان الصهيوني من على الأرض حيث وضعت من قبل نشطاء تأكيداً على الرفض الشعبي للتطبيع مع الكيان المحتل.

ومنذ العام 2011 كثفت السلطات الأمنية من حملتها ضد اتباع آل البيت الذين يمثلون غالبية المواطنين في البلاد، وانتقلت من استهدافهم سياسياً، إلى محاربتهم دينياً والتضييق عليهم وعلى ممارساتهم الدينية.

وتكثف السلطات البحرينية من استهدافها الديني للشيعة في موسم عاشوراء، الذي تحييه اتباع آل البيت عليهم السلام في العالم ضمن فعاليات ضخمة وحاشدة بمناسبة استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام.
مصدر : وكالات
رقم : 1007570
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