الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 آب 2022 ساعة 11:31

السيد صفي الدين: انتصارات المقاومة سدّت أبواب المشاريع الخبيثة

السيد صفي الدين: انتصارات المقاومة سدّت أبواب المشاريع الخبيثة
واستهل السيد صفي الدين كلمته، بتوجيه التحية إلى عوائل شهداء المقاومة الإسلامية، وقال: نفخر ونعتز بكم وبصبركم وثباتكم وتضحياتكم وبكل ما قدمتموه في هذه المسيرة، مسيرة المقاومة. وإذا كان العدو قد عجز، ويئس، إنما ذلك من نتاج إيمانكم وصبركم وتحملكم. أنتم في هذه المسيرة أعطيتم فلذات الأكباد وأعطى بعضكم الأبناء والأحفاد، ولم تبدلوا ولم تغيروا، ولا زلتم على نفس الطريق... نفخر ونعتز بكم وبأعزائكم وأعزائنا وبصبركم وجهادكم وتحملكم" مشيرًا إلى أن شهداء المقاومة التحقوا بركب سيد الشهداء (ع).

وأكد أن هذه المقاومة بأصالتها وجهدها وجهادها وقفت سدًا منيعًا أمام ضرب أمّتنا، وأعادتها إلى ثقافتها الأصيلة، أي الحياة التي دعانا إليها رسول الله (ص).

وأضاف: أميركا تتبع نفس سياسات معاوية ولكن بشكل حضاري، وتستهدف روح المقاومة بنفس الشعوب، لكي لا تقف بوجه المستكبرين. أميركا عملت على فرض هيمنتها على العالم، واستخدمت كافة هذه الوسائل لأجل ذلك، فهي قامت على السلاح النووي، واليوم تنادي بعدم امتلاك الدول للسلاح النووي.

ولفت السيد صفي الدين، إلى أن أميركا تريد عبر الاقتصاد السيطرة على العالم بأكمله، كما تنادي بشعارات براقة مزيفة وتعمل بعكسها، فليس صدفةً أنّ جميع حلفائها في المنطقة هي دول مستبدة.

وأوضح أن أميركا تحاول فرض نمط ثقافي موحد، وإجبار الشعوب والأوطان عليه. والمطلوب أن تفكر الشعوب وتأكل وتلبس على الطريقة الأميركية وتعمل على ترويج الميوعة الثقافية. وتحت عنوان الحداثة تعمل أميركا على تحطيم المقدّس، حتى تصبح القلوب والعقول والعادات خالية من المفاهيم.

وشدّد السيد صفي الدين، على أن أميركا هي أسوأ طغيان شهدته البشرية، فهي قد أتت بكل الموبقات التي واجهت الأنبياء وقامت بها.

وقال: مقاومتنا منذ أربعين عامًا عارضت هذا الطغيان الأميركي، وتحدّته وهزمته في لبنان، وهزمته بإلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني، أكثر من مرة.

وتابع: المقاومة بأصالتها وقوتها وتاريخها تمكنت من أن تهزم المشروع الأميركي في لبنان، وستستمر حتى تعود هذه المنطقة لأبنائها، ولا مستقبل للمنطقة مع بقاء هذه الهيمنة.

وأردف: بعد أربعين عامًا، وظيفتنا أن نعلم، أن النمط الأميركي الثقافي والاقتصادي وغيره هو نمط عدو، لأنه يريد أن يغرق شعوبنا بالظلمة والظلام والطغيان والهيمنة، وأن نعرف أن أميركا عدو.

وختم السيد صفي الدين: واجبنا أن نتحصن خلال هذه المواجهة التي يستخدم فيها العدو كافة أنواع الأسلحة، كما يتعيَّن علينا أن نفضح العدو المتوحش الذي يبرر المجازر وقتل الأطفال والتجويع.واستهل السيد صفي الدين كلمته، بتوجيه التحية إلى عوائل شهداء المقاومة الإسلامية، وقال: نفخر ونعتز بكم وبصبركم وثباتكم وتضحياتكم وبكل ما قدمتموه في هذه المسيرة، مسيرة المقاومة. وإذا كان العدو قد عجز، ويئس، إنما ذلك من نتاج إيمانكم وصبركم وتحملكم. أنتم في هذه المسيرة أعطيتم فلذات الأكباد وأعطى بعضكم الأبناء والأحفاد، ولم تبدلوا ولم تغيروا، ولا زلتم على نفس الطريق... نفخر ونعتز بكم وبأعزائكم وأعزائنا وبصبركم وجهادكم وتحملكم" مشيرًا إلى أن شهداء المقاومة التحقوا بركب سيد الشهداء (ع).

وأكد أن هذه المقاومة بأصالتها وجهدها وجهادها وقفت سدًا منيعًا أمام ضرب أمّتنا، وأعادتها إلى ثقافتها الأصيلة، أي الحياة التي دعانا إليها رسول الله (ص).

وأضاف: أميركا تتبع نفس سياسات معاوية ولكن بشكل حضاري، وتستهدف روح المقاومة بنفس الشعوب، لكي لا تقف بوجه المستكبرين. أميركا عملت على فرض هيمنتها على العالم، واستخدمت كافة هذه الوسائل لأجل ذلك، فهي قامت على السلاح النووي، واليوم تنادي بعدم امتلاك الدول للسلاح النووي.

ولفت السيد صفي الدين، إلى أن أميركا تريد عبر الاقتصاد السيطرة على العالم بأكمله، كما تنادي بشعارات براقة مزيفة وتعمل بعكسها، فليس صدفةً أنّ جميع حلفائها في المنطقة هي دول مستبدة.

وأوضح أن أميركا تحاول فرض نمط ثقافي موحد، وإجبار الشعوب والأوطان عليه. والمطلوب أن تفكر الشعوب وتأكل وتلبس على الطريقة الأميركية وتعمل على ترويج الميوعة الثقافية. وتحت عنوان الحداثة تعمل أميركا على تحطيم المقدّس، حتى تصبح القلوب والعقول والعادات خالية من المفاهيم.

وشدّد السيد صفي الدين، على أن أميركا هي أسوأ طغيان شهدته البشرية، فهي قد أتت بكل الموبقات التي واجهت الأنبياء وقامت بها.

وقال: مقاومتنا منذ أربعين عامًا عارضت هذا الطغيان الأميركي، وتحدّته وهزمته في لبنان، وهزمته بإلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني، أكثر من مرة.

وتابع: المقاومة بأصالتها وقوتها وتاريخها تمكنت من أن تهزم المشروع الأميركي في لبنان، وستستمر حتى تعود هذه المنطقة لأبنائها، ولا مستقبل للمنطقة مع بقاء هذه الهيمنة.

وأردف: بعد أربعين عامًا، وظيفتنا أن نعلم، أن النمط الأميركي الثقافي والاقتصادي وغيره هو نمط عدو، لأنه يريد أن يغرق شعوبنا بالظلمة والظلام والطغيان والهيمنة، وأن نعرف أن أميركا عدو.

وختم السيد صفي الدين: واجبنا أن نتحصن خلال هذه المواجهة التي يستخدم فيها العدو كافة أنواع الأسلحة، كما يتعيَّن علينا أن نفضح العدو المتوحش الذي يبرر المجازر وقتل الأطفال والتجويع.
رقم : 1007575
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
4 آب 2022
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
4 آب 2022
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة
4 آب 2022
النظام البحريني.. حظر لمسيرات عاشوراء والسماح للحفلات الصهيونية
النظام البحريني.. حظر لمسيرات عاشوراء والسماح للحفلات الصهيونية
4 آب 2022
دور "التعذيب" في انهيار أمريكا.. شمعة حقوق الإنسان الغرب تنطفي
دور "التعذيب" في انهيار أمريكا.. شمعة حقوق الإنسان الغرب تنطفي
3 آب 2022
حماس تُعيد ملف الأسرى إلى الواجهة.. ماذا عن "إسرائيل"؟
حماس تُعيد ملف الأسرى إلى الواجهة.. ماذا عن "إسرائيل"؟
3 آب 2022
انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
3 آب 2022
خصم المقاصة.. قرصنة و سرقة اسرائيلية بامتياز
خصم المقاصة.. قرصنة و سرقة اسرائيلية بامتياز
3 آب 2022
التوربينات الصهيونية في الجولان المحتل.. بين الكهرباء وتهويد المنطقة
التوربينات الصهيونية في الجولان المحتل.. بين الكهرباء وتهويد المنطقة
3 آب 2022
ظلال الإرهاب تخيِّم على المشارکين في العزاء الحسيني في أفغانستان
2 آب 2022
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
2 آب 2022
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
2 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة