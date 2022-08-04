قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في الضفة

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، المواطن لطفي صلاح الدين صلاح (43 عاما)، من بلدة الخضر، وزيد محمد الصلاحات (17 عاما) من منطقة واد شاهين، ومحمد محمود أبو شعيرة من حي الكركفة وسط المدينة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في منطقة جبل الموالح وسط المدينة، وعبثت بمحتوياتها، عرف منها منزل والدة الأسير عيسى عواد، والشقيقين عواد وناصر عواد.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عامر أبو طعيمة، واستولت على مركبته بعد اقتحام السيلة الحارثية ومداهمة منزل ذويه.



وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى تعنىك، ورمانة، وعانين، والطيبة.



وفي نابلس، اقتحمت عدد من الجيبات العسكرية الصهيونية، محيط "مقام يوسف" شرق المدينة، واقتحمت شارع التعاون، واعتقلت قوات الاحتلال، الشابين أحمد البوبلي، وعدي عنتر، بعد أن فتشت منزليهما.



وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى هاني شادي قاسم (17 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه في مخيم نور شمس، والعبث بمحتوياته.



والشاب المعتقل أصيب قبل شهر بعيار ناري في فخذه، أثناء تواجده أمام منزله لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمخيم في حينه.