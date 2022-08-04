لقاء مرتقب يجمع الصدر والعامري بواسطة مرجع ديني

وقال الحياني في تصريح متلفز ان "موعد لقاء زعيمي التيار الصدر مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري، سيكون خلال الايام القليلة المقبلة".



واضاف الحياني ان "المرجع الديني حسين الصدر هو من يتوسط حاليا لترتيب مواضيع اللقاء وضمان الاتفاق بين الطرفين".



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا ،أمس الأربعاء، لاجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد حل البرلمان ، مبينا ان الحوار مع الاطار غير ممكن بعد تجربته في وقت سابق.



وقال الصدر في كلمة له، ان "اغلب الشعب سأم الطبقة الحاكمة برمتها بمن فيها بعض المنتمين للتيار الصدري، لذلك استغلوا وجودي لانهاء الفساد ، اذ لن تبقى الوجوه القديمة من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، ثم عملية عملية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".