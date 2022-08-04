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الخميس 4 آب 2022 ساعة 12:14

الشيخ قاووق: رسالة فيديو حزب الله واضحة للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘

الشيخ قاووق: رسالة فيديو حزب الله واضحة للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
وخلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه الحزب في مجمع أهل البيت في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان ، قال قاووق: لو علم قادة العدو الإسرائيلي ماذا أعدت المقاومة للمنشآت الاستراتيجية الإسرائيلية النفطية والغازية والعسكرية، لما ناموا الليل.

ولفت إلى أن اللبناني كان ينتظر ويستجدي الأميركي، أما الآن فالمعادلة تغيرت، حيث إنه بمعادلة المقاومة، صار الإسرائيلي ينتظر ويستجدي الأميركي، وقد صرح في هذا الإطار رئيس حكومة العدو علنا وطلب من أميركا العمل على اتفاق سريع مع لبنان حول ترسيم الحدود، لأنهم يخشون قدرة المقاومة، ويصدقون وعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
رقم : 1007581
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