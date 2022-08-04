الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 آب 2022 ساعة 13:44

الاحتلال يجري عمليات الهدم والمصادرة في الضفة والقدس..36 مدرسة مهددة بالهدم

الاحتلال يجري عمليات الهدم والمصادرة في الضفة والقدس..36 مدرسة مهددة بالهدم
وأكد الخضور، في تصريحات صحفية، أن "الاحتلال رفع من وتيرة تسليم إخطارات هدم لهذه المدارس".

وشدد أن ذلك "يندرج في إطار مسلسل متواصل في استهداف التعليم خاصة في مسافر يطا ومحافظة القدس، ويأتي في إطار مخطط الاحتلال لترحيل المواطنين من هذه المناطق".

وتجري سلطات الاحتلال عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية والقدس؛ بحجة عدم حصول الفلسطينيين على تراخيص للبناء، في محاولة للتضييق عليهم بكل الوسائل الممكنة.

وألغت سلطات الاحتلال، الخميس الماضي، تراخيص 6 مدارس في مدينة القدس المحتلة، بزعم تدريس مضامين "تحرض على دولة وجيش الاحتلال" في الكتب المدرسية.

واستهدف قرار الاحتلال مدارس الإيمان، بأفرعها الخمسة، ويبلغ عدد طلابها نحو 1755 طالبا وطالبة، والكلية الإبراهيمية التي يبلغ عدد طلابها 288 طالبا وطالبة.
مصدر : وكالات
رقم : 1007592
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
4 آب 2022
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
4 آب 2022
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة
4 آب 2022
النظام البحريني.. حظر لمسيرات عاشوراء والسماح للحفلات الصهيونية
النظام البحريني.. حظر لمسيرات عاشوراء والسماح للحفلات الصهيونية
4 آب 2022
دور "التعذيب" في انهيار أمريكا.. شمعة حقوق الإنسان الغرب تنطفي
دور "التعذيب" في انهيار أمريكا.. شمعة حقوق الإنسان الغرب تنطفي
3 آب 2022
حماس تُعيد ملف الأسرى إلى الواجهة.. ماذا عن "إسرائيل"؟
حماس تُعيد ملف الأسرى إلى الواجهة.. ماذا عن "إسرائيل"؟
3 آب 2022
انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
3 آب 2022
خصم المقاصة.. قرصنة و سرقة اسرائيلية بامتياز
خصم المقاصة.. قرصنة و سرقة اسرائيلية بامتياز
3 آب 2022
التوربينات الصهيونية في الجولان المحتل.. بين الكهرباء وتهويد المنطقة
التوربينات الصهيونية في الجولان المحتل.. بين الكهرباء وتهويد المنطقة
3 آب 2022
ظلال الإرهاب تخيِّم على المشارکين في العزاء الحسيني في أفغانستان
2 آب 2022
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
2 آب 2022
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
2 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة