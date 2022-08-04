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الخميس 4 آب 2022 ساعة 17:28

دريان: ذكرى الانفجار ستبقى صفحة مؤلمة بتاريخ بيروت

دريان: ذكرى الانفجار ستبقى صفحة مؤلمة بتاريخ بيروت
ولفت، في تصريح له، إلى ان الكل مسؤول عن أن انفجار مرفأ بيروت أمام الله وأمام الناس ولا يمكن أن نستهين ونستكين أو نتهاون في مطالبة المسؤولين المعنيين، بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة ومن يقف وراءها والمتسبب بها، ومن قام بهذا العمل الشنيع بتدمير بيروت وليس فقط مرفأها الذي ذهب ضحيته المئات من الأبرار والجرحى.

وشدد دريان، على أن من تسبب في وقوع هذه الجريمة المروعة ضد مدينة آمنة مطمئنة، هو مجرم ويستحق اشد العقاب والقصاص لأنه تسبب بكارثة وطنية وإنسانية ما زالت أثارها مستمرة حتى الآن"، مطالبًا "القضاء ان يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية والإسراع بإظهار الحقيقة وتطبيق العدالة على من تتأكد إدانته ومسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء.

ولفت، متوجهًا الى أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين، إلى أننا معكم والى جانبكم ونقدر ألمكم وفداحة خسارتكم وندعوكم الى المزيد من الصبر والله مع الصابرين وهو سيؤتيكم حقوقكم بظهور الحقيقة التي لن تغيب مهما طال الانتظار وان غدا لناظره لقريب.
رقم : 1007615
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