السامعي يحذر دول العدوان من المماطلة ويؤكد الجاهزية للرد

واكد في تصريح صحفي جاهزية الجيش واللجان الشعبية للرد وبقوة على أي خرق أو عدوان في أي مكان أو زمان .



مشيراً إلى أن موافقة صنعاء على تمديد الهدنة لشهرين آخرين تأتي إثباتاً للرغبة فى السلام العادل المشرف، ولاعطاء فرصة اخيرة للعدوان واذياله للعدول عن غيهم وعدوانهم ووقف الانتهاكات وتلبية المطالب المتمثلة في صرف المرتبات وفتح مطار صنعاء لمختلف الرحلات والوجهات والسماح لسفن المشتقات النفطية والمواد الطبية والغذائية من الوصول إلى ميناء الحديدة بدون اي احتجاز او عراقيل.



لافتاً إلى أن مطالب صنعاء قد طرحت أمام الأشقاء من وفد سلطنة عُمان على أن يتم تبنيها ومتابعة تنفيذها من قبل المبعوث الأممي لليمن.