وتبدأ مراسم وتقاليد المحرم في هذه المدينة منذ اليوم الأول لشهر محرم في "حسينية أعظم" زنجان و "زينبية أعظم" وتشارك أعداد كبيرة من الأهالي في المراسم في هاتين الحسينيتين، ويبدأ اوج وقمة هذه المراسم من الليلة التاسعة (التاسوعاء) لمحرم.



واشتَهَرَت مدينةُ زنجان بهذا العزاءِ ما رَشَّحَها لِلَقَبِ عاصمةِ العزاءِ في إيران، إذ يُردِّدُ أهالي المدينةِ المَراثي باللغتيْن الآذرية والفارسية.



ويَتِمُّ ذَبحُ قرابينَ هي نذورٌ من أناسٍ في مختلفِ انحاء العالم، وتَصِلُ أعدادُها الى بِضعةِ آلافِ ذبيحة، ويُشكِّلُ هذا منظراً لافتاً، وهذه القرابينُ المنذورةُ تَصِلُ اَعدادُها الى حدٍّ يمكن معه تسميةُ زنجان ثاني مكانٍ للقرابينِ في العالم بعد "مِنى" اَثناءَ مراسِمِ الحج.