الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 آب 2022 ساعة 21:10

مراسم العزاء وتقديم القرابين في "حسينية أعظم" بمدينة زنجان

مراسم العزاء وتقديم القرابين في "حسينية أعظم" بمدينة زنجان
وتبدأ مراسم وتقاليد المحرم في هذه المدينة منذ اليوم الأول لشهر محرم في "حسينية أعظم" زنجان و "زينبية أعظم" وتشارك أعداد كبيرة من الأهالي في المراسم في هاتين الحسينيتين، ويبدأ اوج وقمة هذه المراسم من الليلة التاسعة (التاسوعاء) لمحرم.

واشتَهَرَت مدينةُ زنجان بهذا العزاءِ ما رَشَّحَها لِلَقَبِ عاصمةِ العزاءِ في إيران، إذ يُردِّدُ أهالي المدينةِ المَراثي باللغتيْن الآذرية والفارسية.

ويَتِمُّ ذَبحُ قرابينَ هي نذورٌ من أناسٍ في مختلفِ انحاء العالم، وتَصِلُ أعدادُها الى بِضعةِ آلافِ ذبيحة، ويُشكِّلُ هذا منظراً لافتاً، وهذه القرابينُ المنذورةُ تَصِلُ اَعدادُها الى حدٍّ يمكن معه تسميةُ زنجان ثاني مكانٍ للقرابينِ في العالم بعد "مِنى" اَثناءَ مراسِمِ الحج.
مصدر : وكالات
رقم : 1007650
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السید رئيسي للنخالة: درب المقاومة شلّ الأعداء و بث الأمل في أنصار فلسطين
السید رئيسي للنخالة: درب المقاومة شلّ الأعداء و بث الأمل في أنصار فلسطين
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
4 آب 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
4 آب 2022
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
4 آب 2022
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة
4 آب 2022
النظام البحريني.. حظر لمسيرات عاشوراء والسماح للحفلات الصهيونية
النظام البحريني.. حظر لمسيرات عاشوراء والسماح للحفلات الصهيونية
4 آب 2022
دور "التعذيب" في انهيار أمريكا.. شمعة حقوق الإنسان الغرب تنطفي
دور "التعذيب" في انهيار أمريكا.. شمعة حقوق الإنسان الغرب تنطفي
3 آب 2022
حماس تُعيد ملف الأسرى إلى الواجهة.. ماذا عن "إسرائيل"؟
حماس تُعيد ملف الأسرى إلى الواجهة.. ماذا عن "إسرائيل"؟
3 آب 2022
انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
3 آب 2022
خصم المقاصة.. قرصنة و سرقة اسرائيلية بامتياز
خصم المقاصة.. قرصنة و سرقة اسرائيلية بامتياز
3 آب 2022
التوربينات الصهيونية في الجولان المحتل.. بين الكهرباء وتهويد المنطقة
التوربينات الصهيونية في الجولان المحتل.. بين الكهرباء وتهويد المنطقة
3 آب 2022
ظلال الإرهاب تخيِّم على المشارکين في العزاء الحسيني في أفغانستان
2 آب 2022
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
2 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة