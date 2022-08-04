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الخميس 4 آب 2022 ساعة 21:13

لقاءات الفريق الإيراني المفاوض تتواصل في فيينا

لقاءات الفريق الإيراني المفاوض تتواصل في فيينا
وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أجرى الوفد الإيراني الذي يقوده مساعد وزير الخارجية "علي باقري كني" محادثات مع كل من رئيس الوفد الروسي والمنسق الأوروبي "إنريكي مورا" ووكيل وزارة الخارجية النمساوية.

حسب التقارير الواردة من موقع الحدث، سيتم استئناف الجولة الجديدة لمفاوضات إلغاء الحظر عن إيران، في سياقات مختلفة باستضافة فيينا.

وكان مصدر مطلع من أعضاء الفريق الإيراني المفاوض، أكد عدم صحة الشائعات الإعلامية التي أشارت إلى "تخلي إيران عن طلبها بإلغاء اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب" ضمن هذه المفوضات.

باقري كني يجري مباحثات مع وكيل خارجية النمسا

كما إلتقى باقري كني، اليوم الخميس بفيينا، مع وكيل وزير الخارجية النمساوي "بيتر لافنسكي"؛ حيث بحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل "باقري كني" على رأس وفد الى فيينا صباح الخميس، لاستئناف عملية الفاوضات حول إلغاء الحظر عن إيران، والتي ستبدأ في سياقات مختلفة اعتبارا من اليوم.

وكان مصدر مطلع من أعضاء الفريق الإيراني المفاوض، أكد عدم صحة الشائعات الإعلامية التي تحدثت عن "سحب إيران طلبها بإلغاء اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب".
رقم : 1007653
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