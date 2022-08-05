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الجمعة 5 آب 2022 ساعة 07:29

الصين تؤكد ان الترسانة النووية الامريكية تهدد العالم

الصين تؤكد ان الترسانة النووية الامريكية تهدد العالم
وبحسب مصادر قال مندوب الصين خلال المؤتمر الاستعراضي الخاصة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، إن الولايات المتحدة بصفتها دولة نووية عظمى، تمتلك ترسانة نووية هائلة لا تزال تهدد السلام والأمن في المنطقة وفي العالم.

وأضاف أن الصين تحافظ دائما على ترسانتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لحماية الأمن القومي، مؤكدا أن الصين لم ولن تشارك في سباق تسلح.

وأشار إلى أن الصين تجري حوارا حول الرقابة على الأسلحة مع العديد من الدول، وأن مثل هذا الحوار كان قائما مع الولايات المتحدة أيضا، لكن واشنطن تعتبر العلاقات مع الصين منافسة، وتتخذ خطوات لردع الصين وتضييق سيادتها وسلامة أراضيها.

وأضاف أن هذا أمر مستحيل، ولا يمكن أن يجري الحوار حول الرقابة على الأسلحة بمعزل عن كامل طيف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
رقم : 1007712
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