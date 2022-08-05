أميرعبداللهيان وكدخدائي يؤكدان المتابعة القانونية لملف اغتيال الشهيد سليماني

والتقى عباس علي كدخدائي العضو الحقوقي في مجلس صيانة الدستور ورئيس معهد البحوث بالبرلمانالإيراني، أمس الخميس، وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية.



وكان محور النقاش في هذا الاجتماع المتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، الذي لعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب بالمنطقة.



وأشار أميرعبداللهيان خلال هذا اللقاء إلى أنشطة اللجنة الخاصة للمتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال الشهيد سليماني في وزارة الخارجية، وقال: "نحن مصممون على التفاعل مع السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك الاستفادة من القدرات العلمية للمحامين، لإقرار العدالة بحق مرتكبي هذه الجريمة".



بدوره أكد كدخدائي خلال اللقاء على أهمية متابعة القضية بنشاط، وأعرب عن أمله في أن تفضي هذه المطالبة الشعبية الحقة والمهمة في مسارها القانوني إلى النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن .