مقتل مسؤول سوري بريف درعا برصاص مجهولين

وذكرت مراسلة سانا في درعا أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على سلامة القداح أمين الفرقة الحزبية في مدينة الحراك أثناء وجوده بجوار منزله ما أدى إلى وفاته على الفور.