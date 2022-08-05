السيد صفي الدين: اللبنانيون سينتصرون على ما نواجهه في لبنان

كلام السيد صفي الدين جاء خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه حزب الله في مجمع أهل البيت في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.



وأشار السيد صفي الدين إلى أن البعض في لبنان يلطمون ويصرخون ويولولون عند كل مصيبة، وهذا أمر سهل يمكن لأي شخص أن يقوم به، ولكن ليس المهم أن يلطموا على المصيبة عندما تقع أو على المشكلة عندما تحصل، وإنما المهم هو أن يكون لديهم موقفاً وفعلاً، لأن العمل السياسي ليس ولولة، فهناك أناس في العمل السياسي ليس لديهم سوى أنهم كيف يظهرون على شاشات التلفزة ويولولون، ويتبارون بين بعضهم على أوجاع الناس.



وشدد على أن المسؤولية السياسية والعامة هي ليست ولولة وصراخاً وتوصيفاً فقط، وإنما المسؤولية هي أن يقدّم هؤلاء شيئاً، وأن يحركوا ساكناً وأن يتقدموا بالمشاريع، وأن يقولوا ماذا يريدون، وماذا يفعلون، وما هي خطتهم ورؤيتهم للمعالجة.



وختم مؤكداً أننا وقفنا مع الناس وبين الناس، وسنبقى بين الناس ومعهم، لنقول لكل الشعب اللبناني وللسياسيين ولكل من يتابع هذه الأوضاع، أنه لدينا حلولاً بالكهرباء والمياه والخبز والاقتصاد وبمختلف المشاكل، ولكن ليس المهم أن يكون لدينا حلولاً، وإنما المهم هو القدرة على تسويقها في البلد نتيجة المصائب المذهبية والطائفية والفئوية التي يعرفها الجميع.