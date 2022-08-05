الاحتلال يعتقل شابًّا ويدهس فتى في جنين

وأفاد منتصر سمور مدير نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فادي زياد جرار عقب اقتحام بلدة برقين، ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما داهمت منزلي المواطنين أسامة وناصر صبح، واستجوبتهما، وفق وفا.



إلى ذلك، أصيب الفتى محمد محمود أبو بكر، من بلدة يعبد برضوض وكسر في القدم اليمنى بعد أن دهسته مركبة عسكرية للاحتلال قرب مفرق قرية كفيرت جنوب جنين، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج



وتنفذ قوات الاحتلال الصهيوني، عمليات اقتحام شبه يومية في أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يتخللها مداهمات للمنازل واعتقال للمواطنين واعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم.



ووفق مركز معلومات فلسطين "معطى"؛ فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال تموز/يوليو الماضي (377) مواطنًا، منهم أطفال ونساء، ونفذت (394) اقتحاما، لمناطق مختلفة في الضفة والقدس،و (167) مداهمة للمنازل.