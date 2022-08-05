الاحتلال يعتدي على الأسرى الفلسطينيين في سجن ’ريمون’

وأضاف أبو بكر الخميس: إن "القوات المقتحمة استخدمت الهراوات وغاز الفلفل خلال اعتدائها على الأسرى".



وأشار إلى أن محامي هيئة شؤون الأسرى يجرون اتصالات لزيارة الأسرى في السجن، والاطلاع على حالتهم.



وحول ملف الأسير خليل عواودة؛ أوضح أبو بكر أن عددًا من المحامين زاروه قبل أيام في عزل سجن الرملة، وأفادوا بأن وضعه الصحي خطير، وتم تحويله إلى عيادة السجن لإعطائه مدعّمات فقط، دون تقديم العلاج المناسب.



ولفت إلى أن الأسير رائد ريان فك إضرابه عن الطعام، بعد أن اتفق مع إدارة مصلحة السجون بعدم تمديد اعتقاله الإداري أربعة أشهر أخرى.



ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و650، منهم 30 سيدة، و180 طفلاً، و650 معتقلاً إدارياً، وستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، و500 مريض، و13 صحفيا، وفق آخر إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.