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الجمعة 5 آب 2022 ساعة 13:36

وزير لبناني: اهراءات مرفأ بيروت الشمالية ستسقط بأي لحظة

وزير لبناني: اهراءات مرفأ بيروت الشمالية ستسقط بأي لحظة
ولفت في حديثٍ إذاعي اليوم الجمعة ، إلى أن الجزء المتبقي من الجهة الشمالية هو 4 صوامع وهي معرضة للسقوط في أي وقت الآن، وهناك ترقب ومتابعة لخطر الانهيار وتأثيراته، والمعنيين يعملون بشكل دقيق ومستمر دائماً.

وأكد أن الإهراءات الجنوبية مستقرة وليس هناك خطراً عليها، وقرار مجلس الوزراء كان بالهدم وتم التريث بهذا الموضوع لمدة سنتين احتراماً للضحايا مما أدى إلى انهيارها، وحتى قاضي التحقيق طارق البيطار أعلن أنه لم يعد بحاجة لجمع أي أدلة منها ويمكن هدمها.

وذكر ياسين، أن وزارة الاقتصاد أزالت السنة الماضية حوالي 6 إلى 7 آلاف طن من الحبوب من الإهراءات، وما تبقى حوالي 15 ألف طن داخل الصوامع، ولكن هناك خطر على العمال في حال حاولوا إزالة ما تبقى من الحبوب التي تخمرت.

وأضاف أن ليس هناك أي مواد سامة منبعثة من سقوط الإهراءات، طبعاً هناك تفحم للمواد المشتعلة ولكن لا خطر حتى الساعة، ونحن نقوم بفحص هواء بيروت بشكل مستمر وعلى مدى أيام عدة مع متخصصين في الجيش والجامعات والوزارات المعنية.

وشدد على أنه يجب إخلاء مرفأ بيروت قُبيل انهيار الاهراءات المتبقية وذلك لعدم التقات أي فطريات جراء تخمر الحبوب في الصوامع، ونحن نعمل على تبليغ المعنيين أول بأول.

وانهارت أمس، صوامع من الجهة الشّمالية لأهراءات القمح في مرفأ بيروت، تزامنًا مع وصول المسيرات الشّعبيّة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، إلى محيط مجلس النّواب.
وكان قد سقط جزء من الأهراءات، في وقت سابق اليوم.
مصدر : وكالات
رقم : 1007767
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