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الجمعة 5 آب 2022 ساعة 14:51
بلاسخارت تصف لقاؤها مع السيد الصدر بالجيد
وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها السيد الصدر في الحنانة إنها "ناقشت مع السيد الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية".
ووصلت بلاسخارت، اليوم الجمعة، إلى مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف.
مصدر :
وكالات
رقم :
1007770
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