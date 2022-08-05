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الجمعة 5 آب 2022 ساعة 14:54

مسؤول أوروبي: فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق نهايي لكن بصعوبة

مسؤول أوروبي: فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق نهايي لكن بصعوبة
وأضاف مسؤول أوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "إرنا" أمس الخميس، أن هذه الجولة من المفاوضات في فيينا انطلقت بهدف مناقشة النص الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزب بوريل بهدف انقاذ الاتفاق النووي.

وأوضح أن المفاوضين يناقشون أربع أو خمس قضايا فنية لصياغة النص النهايي، ومن هذا المنطلق من المحتمل أن يصلوا إلى اتفاق، قائلا في الوقت نفسه إن التوصل إلى الاتفاق ليس سهلا.

ولفت إلى أنه تمت مناقشة الضمانات التي تريدها إيران في هذا النص بشكل أساسي، وزعم أن إيران راضية مما جاء في النص المقترح.

يذكر أن الجولة الجديدة من مفاوضات إلغاء الحظر انطلقت أمس الخميس في العاصمة النمساوية بعد توقف دام نحو خمسة أشهر.

وفي إطار هذه المفاوضات التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية على باقري كني الذي يرأس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا رؤساء الوفدين الصيني والروسي وكذلك ممثل الاتحاد الأوروبي.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات أمس الخميس بين علي باقري ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وفي سياق متصل، كان قد كتب "باقري كني" عبر تويتر: ينبغي لأميركا أن تغتنم الفرصة السخية التي يتيحها أعضاء الاتفاق النووي، والكرة باتت في ملعبهم (الأميركيين) لإظهار النضج والتصرف بمسؤولية.
مصدر : وكالات
رقم : 1007771
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