برلماني ايراني: ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي یهدف ضمان مصالحنا

وأشار مقتدايي في تصريح خاص لوكالة ارنا الیوم الجمعة، إلی ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي قائلا أن إيران تتخذ الإجراءات لتلبية احتياجاتها في إطار مصالحها الحالية والمستقبلية.



وأضاف لقد أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع الأمور المتعلقة بتطوير التكنولوجيا النووية وفقا للمعاهدات الدولية.



وأکد لیعلم الغربیون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنتظرهم، مضیفا أننا نستخدم الأدوات الموجودة تحت تصرفنا لحماية مصالح بلادنا.



وقال إن اجراءات الجمهورية الإسلامية الایرانیة في مجال الصناعة النووية تهدف الی ضمان مصالح البلاد والشعب مؤكدا أن ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي هو جزء من مسار البلاد في التقدم النووي والذي يمكن أن يضمن تقدمها في مجالات العلوم والتكنولوجيا.