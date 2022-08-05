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الجمعة 5 آب 2022 ساعة 15:23

روسيا تعلن طردها 14 دبلوماسيا بلغاريا

روسيا تعلن طردها 14 دبلوماسيا بلغاريا
وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الرسمي: "تم في 5 أغسطس الجاري دعوة السفير البلغاري، أتاناس كريستين، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، حيث جرى تسليمه مذكرة تعلن 14 موظفا في البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لبلغاريا في روسيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي ردا على قرار الجانب البلغاري إعلان 70 موظفا من السفارة الروسية في بلغاريا شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض حصص على عدد الموظفين الروس في السفارة الروسية ببلغاريا، والإغلاق المؤقت للقنصلية الروسية في مدينة روسا البلغارية.

وتابع: "نريد الإشارة إلى أن مسؤولية هذه الخطوات غير البناءة تتحملها الحكومة البلغارية برئاسة السيد (كيريل) بيتكوف".

وشدد البيان على أن "الخطوات غير الودية تجاه روسيا ليست لها أي صلة بالمصالح الوطنية البلغارية والشعب البلغاري".
مصدر : وكالات
رقم : 1007777
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