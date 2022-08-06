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السبت 6 آب 2022 ساعة 07:40

العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني

العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
وقال العميد قاآني ، في تصريحه مساء الجمعة ، في حشد جماهيري بمدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال ايران ، خلال مراسم الدفن للرفات الطاهرة لشهداء مدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) كانوا قد استشهدوا في سوريا قبل عدة اعوام وتم العثور على رفاتهم اخيرا: ان طريق الشهداء الزاخر بالعزة والفخر سيستمر حتى التدمير الكامل لأعداء الجمهورية الإسلامية.

واضاف: على أعداء الجمهورية الاسلامية ، وخاصة اميركا والكيان الصهيوني ، أن يعلموا أننا لن نتوقف عن جهودنا في مجال المقاومة وسنواصل السير في طريق المقاومة.

وقال قائد قوة "القدس": لن نتجاهل أبداً الاعمال الشريرة والجرائم التي ترتكبها أميركا والكيان الصهيوني بحق شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية وغيره من المظلومين في العالم أينما كانوا.

وصرح العميد قاآني أن هذين النظامين الغادرين والقاتلين سيتلقيان الرد على اي جريمة يرتكبانها في أقصر وقت ممكن ، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخطط للتعامل مع جميع الجرائم التي ترتكبتها أميركا والكيان الصهيوني الغاصب وسترد على ممارساتهما في الوقت المناسب.

*مستوى أمن الكيان الصهيوني آخذ بالانحسار

واكد بأن مستوى الأمن في الكيان الصهيوني آخذ في الانحسار وأبناء حزب الله (ابناء جبهة المقاومة) يخططون لتوجيه الضربة الأخيرة للكيان الصهيوني في الوقت المناسب وقال: ان ابناء حزب الله بقضائهم على هذا الكيان المزيف سيحققون امل الامام الخميني (رض) الا وهو محو "اسرائيل" من الخريطة والكرة الأرضية.

*الجمهورية الاسلامية داعمة لحزب الله

وصرح قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري أن الجمهورية الإسلامية داعمة لحزب الله لبنان على الدوام، وقال إن جمهورية إيران الإسلامية تدعم قوات حزب الله بقدر ما تستطيع ، رغم انهم حققوا تقدمًا جيدًا وفقًا لقدراتهم الحالية التي توفر جميع احتياجاتهم داخليا.

وقال العميد قاآني: إن الكيان الصهيوني لا يستطيع الصمود امام الاحرار الذين تلقوا تعليمهم في مدرسة الإمام الخميني (رضي الله عنه) والشهداء ، والمنتصرون في هذه المعركة الصعبة هم بلا شك أبناء الإسلام.

وذكر أن الرجال الذين يقفون ضد أميركا والكيان الصهيوني قاتل الاطفال قد تعلموا واستلهموا من مدرسة الإمام الحسين (ع) ، لافتا الى انه في حرب الايام الـ 12 اطلق حزب الله أكثر من 3 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل ، وكل هذه الصواريخ صنعت من قبل حزب الله.
رقم : 1007854
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