انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابل و'داعش' تعلن مسؤوليتها

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة خالد زدران أن "متفجرات وضعت في عربة خضار وانفجرت بين المارة" في شارع تجاري مزدحم في الحي الواقع في غرب كابل.



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يُعتقد أنه موقع الانفجار، أظهر رجالا يهرعون لمساعدة الجرحى بعد الحادث.



وأعلنت جماعة "داعش" الإرهابية في بيان لها اليوم الجمعة على تطبيق تليجرام مسؤوليتها عن الانفجار، مؤكدة أن "20 شخصا قتلوا وأصيبوا في هجوم على منطقة غربي كابول"



وكانت الشرطة الأفغانية قالت في وقت سابق إن "الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين".