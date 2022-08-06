الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 آب 2022 ساعة 07:50

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قصفت الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قصفت الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية
وقالت وزارة الدفاع الروسية مساء الجمعة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "نفذت الجماعات المسلحة الأوكرانية 3 عمليات قصف مدفعي على الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية ومدينة إنرجودار، وتم خلال عمليات القصف إطلاق حوالي 20 قذيفة من عيار 152 ملم".

وأشارت إلى أن القصف نفذته إحدى وحدات لواء المدفعية 45 التابع للجيش الأوكراني من مواقع إطلاق نار بالقرب من قرية مارجانيتس التي تسيطر عليها قوات كييف.

وحذرت الدفاع الروسية من أن القصف المدفعي للجيش الأوكراني على الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية يمكن أن يؤدي إلى حريق كبير وحوادث إشعاعية.

وتابعت "لحسن الحظ، لم تصب القذائف الأوكرانية منشآت النفط والوقود ومحطة الأوكسجين القريبة، مما حال دون اندلاع حريق كبير وحادث إشعاعي محتمل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".

وأشارت إلى أن الاستهزاء الخاص لاستفزاز نظام كييف ينبع من حقيقة أنه تم خلال مؤتمر دولي بشأن تنفيذ معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في نيويورك تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضافت "ندعو المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأعمال.. وأنه في حالة حدوث مزيد من الاستفزازات في محطة الطاقة النووية، فإن المسؤولية الكاملة عن الخلل في عملها تقع على عاتق نظام كييف".
مصدر : وكالات
رقم : 1007858
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للنظام الصهيوني
قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للنظام الصهيوني
صفقة أسلحة أمريكية لـ " السعودية والإمارات".. ما هي الأسباب والدلالات؟
صفقة أسلحة أمريكية لـ " السعودية والإمارات".. ما هي الأسباب والدلالات؟
6 آب 2022
العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
6 آب 2022
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
5 آب 2022
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
5 آب 2022
إحياء مطار رامون... مشروع لمصلحة تركيا والکيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين
إحياء مطار رامون... مشروع لمصلحة تركيا والکيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين
5 آب 2022
إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي
إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي
5 آب 2022
سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة
سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة
5 آب 2022
السید رئيسي للنخالة: درب المقاومة شلّ الأعداء و بث الأمل في أنصار فلسطين
السید رئيسي للنخالة: درب المقاومة شلّ الأعداء و بث الأمل في أنصار فلسطين
4 آب 2022
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
4 آب 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
4 آب 2022
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
4 آب 2022
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة
4 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة