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السبت 6 آب 2022 ساعة 08:29

اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في طرابلس

اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في طرابلس
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المعارك التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة اندلعت في الجبس في جنوب المدينة، على خلفية الفوضى السياسية ووجود حكومتين تتنافسان على السلطة.

من جهته سمع صحافي بوكالة فرانس برس رشقات نارية ودوي انفجارات نحو الساعة 01,00 فجر السبت (23,00 بتوقيت غرينتش الجمعة).

واندلعت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة موالية لعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا، ومجموعات أخرى قريبة من رئيس الحكومة المنافسة فتحي باشاغا الذي استقر موقتا في سرت (وسط)، على ما أفادت صحف محلية.

وانتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء "444"، بحسب وسائل إعلام ليبية.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا.

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق (شرق) في شباط/فبراير الماضي ومنحها الثقة في آذار/مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا موقتا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1007867
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