الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 آب 2022 ساعة 13:35

سرايا القدس تستهدف مطار بن غوريون ومغتصبات الاحتلال برشقات صاروخية

سرايا القدس تستهدف مطار بن غوريون ومغتصبات الاحتلال برشقات صاروخية
وضمن عملية «وحدة الساحات».. قصفت سرايا القدس تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ 60 صاروخ رداً على العدوان المتواصل.

وأكدت سرايا القدس قصفها مغتصبة كيسوفيم برشقة صاروخية، وموقع "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون.

كما دكت سرايا القدس موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون، وموقع "فجة" العسكري برشقة صاروخية

وأعلن الإعلام العبري عن إصابة مستوطن جراء سقوط صاروخ في منطقة نيريم في أشكول.

ويأتي استهداف المغتصبة ضمن إطار الرد على جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت "الجهاد الإسلامي" أمس، إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية ردا على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري، في حين أصيب 4 "إسرائيليين".

يذكر ان قوات الاحتلال الصهيوني بدأت مساء الجمعة عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، العدوان أسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلة 5 أعوام وسيدة 23 عامًا و84 إصابة.
مصدر : وكالات
رقم : 1007908
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للنظام الصهيوني
قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للنظام الصهيوني
صفقة أسلحة أمريكية لـ " السعودية والإمارات".. ما هي الأسباب والدلالات؟
صفقة أسلحة أمريكية لـ " السعودية والإمارات".. ما هي الأسباب والدلالات؟
6 آب 2022
العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
6 آب 2022
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
5 آب 2022
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
5 آب 2022
إحياء مطار رامون... مشروع لمصلحة تركيا والکيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين
إحياء مطار رامون... مشروع لمصلحة تركيا والکيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين
5 آب 2022
إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي
إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي
5 آب 2022
سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة
سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة
5 آب 2022
السید رئيسي للنخالة: درب المقاومة شلّ الأعداء و بث الأمل في أنصار فلسطين
السید رئيسي للنخالة: درب المقاومة شلّ الأعداء و بث الأمل في أنصار فلسطين
4 آب 2022
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
4 آب 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة
4 آب 2022
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
كيف أجبر حزب الله ‘‘تل أبيب‘‘ على التراجع؟
4 آب 2022
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة
الهجرة الدولية تكشف الستار عن جرائم السعودية بحق المهاجرين الأفارقة
4 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة