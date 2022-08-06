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السبت 6 آب 2022 ساعة 14:32

الصحة الايرانية: قرابة 3500 إصابة و 61 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: قرابة 3500 إصابة و 61 حالة وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 434 ألفا و 945 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 856 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1455 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 100 ألف و 479 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 61 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 142 ألفا و 398 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 819 ألفا و 332 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 190 ألفا و 477 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 305 آلاف و 884 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 315 ألفا و 693 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 346 ألفا و 967 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 130 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 129 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 154 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 35 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
مصدر : وكالات
رقم : 1007917
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