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السبت 6 آب 2022 ساعة 18:53

رئيسي: مسيرة الأربعين باتت اليوم مظهرا لجبهة المقاومة الدولية

رئيسي: مسيرة الأربعين باتت اليوم مظهرا لجبهة المقاومة الدولية
وصرح إبراهيم رئيسي في رسالته إلى قافلة زوار الأربعين الحسيني الذين ينطلقون سيرا على الاقدام من مدينة مشهد المقدسة إلى مدينة كربلاء المقدسة ويقطعون هذا الطريق خلال 72 يومًا: في مسيرة الاربعين تفوح الاجواء بالايمان والاعتقاد القلبي وكذلك بالعشق والمحبة وهذا التآزر والتعاون بين الناس من مختلف دول العالم، بعيدًا عن النزاعات والاختلافات، هو مظهر من مظاهر السمات النبيلة لمدرسة أهل البيت.

وجاء في نص رسالة الرئيس الايراني: الأربعين الحسيني هي ملحمة تاريخية مستمرة تصقل قلوب السائرين الأحرار، التي تقوي عزيمة المجاهدين على طريق الحق، وترفع عاليا في اجواء العالم صوت النصر الأبدي لحسينيي العصر.

وأشارت هذه الرسالة إلى أن: الأربعين هي رمز ومظهر يجسد أن عاشوراء ورسالة الحسين بن علي (ع) ستبقى على الدوام، ولهذا السبب فإن إقامة هذا الموكب الضخم لمحبي الحسين لفتت انتباه العالم إلى رسالة عاشوراء.

وقال رئيسي: إن مسيرة الأربعين اليوم هي تجسيد لجبهة المقاومة العالمية ، وقد جمعت قلوب الكثير من المسلمين في العالم الإسلامي حول رمز المقاومة والصمود والبصيرة موقف المتمثلة بالامام حسين بن علي (ع).

واضاف: إن حركتكم المخلصة في هذه المسيرة الضخمة الفريدة في العالم ، تذكير بصعوبة المسار والجهود التي بذلها الإئمة الاطهار عليهم السلام في نشر الاسلام المحمدي(ص) الاصيل في جميع أنحاء البلاد الإسلامية.

وأشار رئيسي: أهنئكم من أعماق قلبي على قدرتكم على المشاركة في مسيرة الأربعين ، وبينما أتمنى لكم الصحة والسلامة أيها الزوار الأعزاء ، ويتعين على جميع المسؤولين والاجهزة بذل ما بوسعها لدعم تنظيم هذه الحركة العملاقة بعظمة.
رقم : 1007948
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