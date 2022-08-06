ردود الأفعال على العدوان الصهيوني على قطاع غزة

وردت المقاومة الفلسطينية على العدوان وبدأت بقصف المستوطنات الاسرائيلية والمدن المحتلة بعشرات ان لم تكن مئات الصواريخ، لكن هذا العدوان يطرح اسئلة كثيرة ابرزها هل سيكون مثل عدوان عام 2019 وما حمل معه من ملفات تمت تصفيتها في معركة سيف القدس.



وفي سياق متصل، تتزايد في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين على اراضي الفلسطينيين ووفق هيئة الجدار فان العام الحالي شهد تزايد الاعتداءات لتصل الى150 بالمائة مقارنة بالأعوام الماضية. الحاج عيد فزاع الكعابنة تم الاعتداء على ارضه وتم تدمير محاصيله الزراعية بهدف دفعه للرحيل من ارضه القريبة من بلدة الطيبة شرق رام الله.



وفي هذا الصدد توالت ردود الأفعال العربية والغربية فقد أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني على أهالي غزة و ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد نخالة.



وصرح وزير الخارجيةالإيرانية في الاتصال: لا شك أن المقاومة الفلسطينية وأبناء غزة المقاومين هم الرابحون النهائيون في هذا الميدان.



وأشاد أميرعبداللهيان بأرواح الشهداء الفلسطينيين وشهداء الاعتداءات الوحشية الأخيرة التي شنها الصهاينة على قطاع غزة، مضيفاً: إن تل أبيب ومن خلال مواصلتها خلق الأزمات، تحاول التستر على الأزمات المتعددة والمتشعبة في الأراضي المحتلة.



كما شرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في هذا الاتصال الهاتفي، آخر المستجدات، معربا عن تقديره لدعم الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين.



وأضاف: الكيان الصهيوني بات اليوم في أضعف حالاته، وأبطال المقاومون يساندونون و بكرامة وقوة أهالي غزة وفلسطين وتحرير القدس الشريف.



وأضاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: لقد رددنا على الكيان الصهيوني بالتوكل على الله وقوة المقاومة الفلسطينية، وسنحقق تغييراً مهماً في مسار المواجهة هذا.



ومن جهتها أعربت حركة أمل اللبنانية، في بيان، عن إدانتها بشدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقاومته، و طالبت بالتحرك الدولي العاجل والضغط على كيان الاحتلال لوقف جرائمه في فلسطين.



ولفتت أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية باستهداف المدنيين العزل والاغتيال المخطط للقيادات الفلسطينية وفرض الحصار الجائر واقتحام المدن واعتقال المواطنين وبناء جدار الفصل العنصري واستباحة المسجد الأقصى وتهويد القدس.



أشارت الى أن العدو الإسرائيلي يقوم بتفيذ جرائمه بحق النساء والأطفال الفلسطينيين في ظل حصار دولي مفروض على الشعب الفلسطيني، مستغلاً انشعال العالم في لحظات التوتر الدولي ليمارس ارهابه المنظم المستمر، وجرائمه البشعة في حق الشعب الفلسطيني وكل المنطقة، الامر الذي يؤكد خطر الكيان العدواني على السلم والامن في المنطقة وعلى كل العالم.



وبدورها أطلقت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية، اليوم السبت، حملة إلكترونية لوقف العدوان الصهيوني على غزة، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين.



وأعربت الشبكة، في بيان لها، عن استنكارها لهذا العدوان، الذي أدى إلى استشهاد 12 مواطنًا، منهم طفلة، وإصابة العشرات، وأطلقت حملة تواصل مع صناع المحتوى، والدعوة لتوحيد وسم التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" تحت عنوان: "أوقفوا الحرب على غزة".



وطالبت الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء.



ولليوم الثاني تواليًا، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الهمجي على قطاع غزة، والذي بدأه عصر أمس الجمعة باستهداف القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.