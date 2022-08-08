الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 آب 2022 ساعة 07:32

صنعاء تتأهب لإحياء يوم عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني غداً الاثنين

صنعاء تتأهب لإحياء يوم عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني غداً الاثنين
ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات في صنعاء، إلى المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني بالعاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكاناً لمسيرة يوم غدٍ الاثنين الساعة العاشرة صباحاً.

وأكدت أهمية الحضور في الوقت المحدد تفادياً لمتغيرات الطقس في العاصمة وضواحيها،مشيرة إلى أهمية المشاركة الجماهيرية في هذه الذكرى للتأكيد على استمرار الصمود والثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

كما حددت اللجنة المنظمة ساحة جامع الشعب بالعاصمة صنعاء مكاناً للحضور النسائي في مسيرات عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في الساعة العاشرة صباح يوم غدٍ الاثنين.
مصدر : وكالات
رقم : 1008129
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
8 آب 2022
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
8 آب 2022
رئيسي: روح البسالة لدى الشباب الفلسطيني واليمني إمتداد للثورة الإسلامية
رئيسي: روح البسالة لدى الشباب الفلسطيني واليمني إمتداد للثورة الإسلامية
8 آب 2022
رئيسي: مسيرة الأربعين باتت اليوم مظهرا لجبهة المقاومة الدولية
رئيسي: مسيرة الأربعين باتت اليوم مظهرا لجبهة المقاومة الدولية
6 آب 2022
قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للنظام الصهيوني
قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للنظام الصهيوني
6 آب 2022
صفقة أسلحة أمريكية لـ " السعودية والإمارات".. ما هي الأسباب والدلالات؟
صفقة أسلحة أمريكية لـ " السعودية والإمارات".. ما هي الأسباب والدلالات؟
6 آب 2022
العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
6 آب 2022
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
5 آب 2022
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
5 آب 2022
إحياء مطار رامون... مشروع لمصلحة تركيا والکيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين
إحياء مطار رامون... مشروع لمصلحة تركيا والکيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين
5 آب 2022
إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي
إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي
5 آب 2022
سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة
سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة
5 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة