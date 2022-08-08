قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية

جاء ذلك في بيان أصدره قاليباف تعليقا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة واغتيال قادة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.



وأعتبر أن: الكيان الصهيوني المعادي للإنسانية وقاتل الأطفال وعلى وقع عجزه في مواجهة المقاومة، ارتكب جريمة جديدة في الهجوم العسكري على قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة الإسلامية بدعم أميركي وبقية الحكومات المناوئة للبشرية، وأظهر مرة أخرى وجهه السفاح وخصاله الإجرامية والعدوانية.



وشدد على أن: الشعب الفلسطيني المضطهد والأمة الإسلامية، لن يتركا قطعا دون رد، الجريمة الشنيعة التي ارتكبت في أيام ذكرى استشهاد أبا عبدالله الحسين (ع)، بعد ما أدى الهجوم الصهيوني إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص العزل، وسيلحقون هزيمة أخرى بقوات الكيان الصهيوني وداعميه عبر المواجهة والوحدة بين كافة الفصائل الفسلطينية.



وأضاف: "على الأعداء عمي البصيرة أن يعلموا بأن نيران أبطال جبهة المقاومة ستنزل على رؤوس محتلي أرض فلسطين."



وشدد قاليباف على أن الشعب الفلسطيني المظلوم على مدى سنوات من المقاومة أثبت أنه لا يستلم إزاء هذه الإجراءات المتخذة من قبل الاستكبار العالمي والكيان الغاصب والمحتل للقدس الشريف، وقال: على العالم الإدراك بأن خطة التطبيع الموهومة والمساومة من قبل بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني المشؤوم لا تضمن الأمن للكيان الصهيوني.



وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الامة الإسلامية سيما الشعب الإيراني الشجاع يدعم كما في السابق مبدأ تحرير القدس الشريف وتشكيل الدولة الفلسطينية الشاملة ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الاضطلاع بالمسؤولية إزاء جرائم الصهاينة وإقرار حقوق الشعب الفلسطني وعدم التزام الصمت.



وذكر أن شهداء المقاومة سيما القادة الشهداء الذين سقطوا في الهجوم الصهيوني وهم خالد منصور وتيسير الجعبري ورأفت الزاملي، بلا شك أن شهادتهم تبشر بتحقق الوعد اللهي بالنصر وتحرير القدس الشريف والأراضي الفلسطنية والقضاء على الأعداء.