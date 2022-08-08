?>?> الوفد الإيراني المفاوض يشارك في مراسم العزاء الحسيني في فيينا - اسلام تايمز

وبعد حضوره عدة لقاءات تشاورية في فيينا يوم أمس الأحد، شارك الوفد الإيراني المفاوض في مراسم العزاء الحسيني التي أقيمت مساء في المركز الإسلامي في فيينا.



وكان الوفد الإيراني المفاوض وبعد مشاركته في مفاوضات اليوم الثالث يوم السبت، شارك في مراسم العزاء التي أقيمت في المركز الإسلامي لمناسبة ذكرى استشهاد أبي عبدالله الحسين (ع).



ويستضيف المركز الإسلامي في فيينا خلال أيام محرم حشدا كبيرا من عشاق ومحبي أبي عبدالله الحسين (ع).



وبدأت جولة المفاوضات الجديدة لرفع الحظر في فيينا يوم الخميس وجرت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مشاورات في مستويات مختلفة والتقى الوفد الإيراني المفاوض مندوبي روسيا والصين والاتحاد الأوروبي.



يذكر أن كبار مندوبي الدول الأوروبية الثلاث غير حاضرين في فيينا فيما يتابع خبراؤها المفاوضات.



وكانت جولة المفاوضات الثامنة لرفع الحظر في فيينا قد توقفت خلال آذار الماضي وبعد زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران قبل فترة تم الاتفاق على استئناف المفاوضات حيث جرت مفاوضات غير مباشرة بين إيران وأميركا في الدوحة بوساطة إنريكي مورا مساعد مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي.



ووصفت إیران هذه المفاوضات بأنها كانت إيجابية فيما زعمت أميركا بأن إيران طرحت مطالب خارج إطار الاتفاق النووي وهو ما رفضه وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان.