?>?> السفارة البريطانية في بغداد تغرد حول الحريات في كردستان العراق - اسلام تايمز
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الاثنين 8 آب 2022 ساعة 12:04

السفارة البريطانية في بغداد تغرد حول الحريات في كردستان العراق

السفارة البريطانية في بغداد تغرد حول الحريات في كردستان العراق
وأعربت السفارة في تغريدتها عن شعورها بالقلق لإعتقال نواب وصحفيين ونشطاء سياسيين في منطقة كردستان العراق خلال الأيام الاإخيرة، مضيفة بان "حريات التعبير والإعلام وإقامة التجمعات هي جزء أساسي من العملية الديمقراطية".
السفارة البريطانية في بغداد تغرد حول الحريات في كردستان العراق
وكانت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في العراق، سروة عبد الواحد، قد استغربت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، عدم وجود استنكار رسمي من قبل رئاسة مجلس النواب بشأن اعتقال عدد من نواب البرلمان الاتحادي خلال تظاهرات كردستان.
وقالت عبد الواحد: "نستغرب عدم وجود استنكار رسمي من قبل هيئة رئاسة البرلمان بشأن اعتقال عدد من نواب البرلمان الاتحادي خلال تظاهرات كردستان يوم أمس، رغم ان رئيس البرلمان اتصل بشكل شخصي"، مضيفة أن "هناك من طلب بعدم التحدث بشكل رسمي عن اعتقال النواب".

وذكرت عبد الواحد في مؤتمر صحفي، أن "تظاهرات السبت في السليمانية كانت تظاهرات شعبية كغيرها التي تنطلق في شوارع بغداد وتطالب بالخدمات وتعديل الوضع الاقتصادي"، مضيفة ان "السلطات قمعت التظاهرات رغم ان الدعوات كانت للاحتجاج السلمي".
واشارت عبد الواحد الى ان "اكثر من 600 معتقل القي القبض عليهم من قبل قوات الامن في كردستان في كافة المدن"، وان "التظاهرات ستستمر حتى تتحقق مطالب ابناء الشعب في كردستان العراق"، لافتة الى ان " ما حدث السبت دليل على خوف احزاب السلطة في كردستان من صوت الشعب".

وتظاهر المواطنون في كردستان العراق السبت في محافظة السليمانية احتجاجا على الاوضاع التي تعيشها منطقة كردستان العراق، فيما اعتقلت قوات الأمن هناك نواباً وصحفيين وناشطين.
مصدر : وكالات
رقم : 1008156
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