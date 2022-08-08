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الاثنين 8 آب 2022 ساعة 13:04

الیمن.. توافد الحشود للمشاركة في مسيرات عاشوراء ونصرة فلسطين

الیمن.. توافد الحشود للمشاركة في مسيرات عاشوراء ونصرة فلسطين
ويحمل المتوافدون الأعلام اليمنية والفلسطينية وشعارات الحرية ولافتات مناسبة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كتب عليها (هيهات منا الذله).

وفي وقت سابق، دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة صباح اليوم الاثنين العاشر من شهر محرم، إحياء لذكرى عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة المنظمة شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا للمسيرة، كما حددت ساحة جامع الشعب بالعاصمة مكانا للحضور النسائي في المسيرات التي ستنطلق فعالياتها الساعة العاشرة صباح اليوم.

كما دعت اللجنة الجماهير في العاصمة صنعاء للحضور في الوقت المحدد تفاديا لمتغيرات الطقس الماطر في العاصمة وضواحيها.

وفي محافظة صعدة دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في المسيرات بساحات المدينة وشعارة والمرازم صباح اليوم الاثنين.

وفي محافظة ذمار دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة إحياء ليوم عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في المدينة صباح اليوم.

وفي محافظة الحديدة ستخرج المسيرات في ساحة زبيد للمديريات الجنوبية والزيدية للمديريات الشمالية صباح اليوم، فيما ستنطلق مسيرة كبرى إحياء ليوم عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في المدينة عصر اليوم.

وفي محافظة عمران حددت اللجنة المنظمة ساحة مركز المحافظة وساحات المديريات للمسيرات التي ستنطلق صباحا.

وفي حجة دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة لإحياء ذكرى عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في المدينة صباح اليوم.

كما دعت اللجان المنظمة في بقية المحافظات للمشاركة الواسعة احياء لذكرى عاشوراء ونصرة للشعب الفلسطيني.
مصدر : وكالات
رقم : 1008160
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