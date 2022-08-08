الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 آب 2022 ساعة 15:53

أمير عبداللهيان: الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة

أمير عبداللهيان: الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة
وكتب امير عبداللهيان ، في مدونة على إنستغرام، عن مشاوراته في أعقاب العدوان الأخير للكيان الصهيوني على غزة: يوم أمس، إضافة إلى المحادثات الهاتفية مع وزير خارجية قطر والأمين العام للأمم المتحدة ، أجريت محادثات هاتفية ايضا مع وزيري خارجية سوريا ولبنان بشأن عدوان الكيان الصهيوني على غزة.

وأضاف: إن الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي ظل التشاور مع الحلفاء والجيران، اذ يدين جريمة الكيان الصهيوني، سيدافع دائمًا عن المقاومة النشطة التي تتصدى لممارسات الاحتلال الخبيثة.

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي: نعتقد أنهم ، الذين سعوا ذات مرة لنشر جرائمهم من البحر إلى النهر، هم اليوم في عزلة تامة ببناء جدار حول أنفسهم ، وهم بغية التغطية على الأزمات المتعددة التي يعانون منها في الأراضي المحتلة ، يشنون بين الحين والاخر هجمات عمياء ضد النساء والأطفال، الا انهم يفشلون في كل مرة ويستمرون في بناء الجدران حولهم مفضوحين ومطاطئي الرؤوس أكثر من ذي قبل.

وقال أمير عبداللهيان: منذ حرب الـ 33 يوماً حتى اليوم كان هدفهم تغيير ميزان القوى والترهيب، وهو أمر يستطيع المراقبون المنصفون والعقلاء أن يشهدوا به، هل انتصروا أم فشلوا؟ أقيمت الهدنة لأن الصهاينة يفهمون لغة القوة فقط.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وجه في وقت سابق رسائل إلى وزراء خارجية الدول الإسلامية، والأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس حركة عدم الانحياز، وامين عام الاتحاد الأفريقي، معربا عن قلق إيران العميق إزاء الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وكان الكيان الصهيوني قد بدأ جولة جديدة من الهجمات ضد قطاع غزة منذ يوم الجمعة ادت الى استشهاد 43 فلسطينيا من بينهم اطفال ونساء، اضافة الى اثنين من قادة حركة الجهاد الإسلامي، فضلا عن اصابة المئات.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة مصر لوقف إطلاق النار ، والتي دخلت مرحلة التنفيذ على الفور.
رقم : 1008165
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
8 آب 2022
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
8 آب 2022
رئيسي: روح البسالة لدى الشباب الفلسطيني واليمني إمتداد للثورة الإسلامية
رئيسي: روح البسالة لدى الشباب الفلسطيني واليمني إمتداد للثورة الإسلامية
8 آب 2022
رئيسي: مسيرة الأربعين باتت اليوم مظهرا لجبهة المقاومة الدولية
رئيسي: مسيرة الأربعين باتت اليوم مظهرا لجبهة المقاومة الدولية
6 آب 2022
قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للنظام الصهيوني
قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للنظام الصهيوني
6 آب 2022
صفقة أسلحة أمريكية لـ " السعودية والإمارات".. ما هي الأسباب والدلالات؟
صفقة أسلحة أمريكية لـ " السعودية والإمارات".. ما هي الأسباب والدلالات؟
6 آب 2022
العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
6 آب 2022
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
5 آب 2022
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
5 آب 2022
إحياء مطار رامون... مشروع لمصلحة تركيا والکيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين
إحياء مطار رامون... مشروع لمصلحة تركيا والکيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين
5 آب 2022
إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي
إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي
5 آب 2022
سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة
سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة
5 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة