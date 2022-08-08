الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 آب 2022 ساعة 16:13

حركة الأمة تحيّي "الجهاد الاسلامي" على صمودها في غزة

حركة الأمة تحيّي "الجهاد الاسلامي" على صمودها في غزة
وأكدت "حركة الأمة" "أن الرد الحاسم والشجاع من مجاهدي حركة "الجهاد الإسلامي "على اغتيال القائد الجعبري ورفاقه، أجهض العدوانية الصهيونية، بفضل بسالة المقاومين وشجاعة أهل غزة الذين يشكلون الحاضنة لمقاومتهم، مما يعطي دروساً بليغة في الملاحم الجهادية في مواجهة هذا العدو".

وشددت "الحركة" على أن صمود المقاومة وانتصار المقاومين الجديد في غزة لا يعني نهاية الحرب، بل هو مدماك جديد في صمود ووحدة حلف المقاومة الذي سيكرمه رب العالمين بالانتصارات الدائمة والمستمرة حتى تحرير كامل فلسطين".

ونبهت "الحركة " من "أصوات النشاز في الداخل اللبناني ومن استمرار سلوكها الذي يحمل العداء للمقاومة التي لم تجلب إلى لبنان سوى النصر والعزة وتوازن الردع مع العدو، الذي كان يعتبر عدوانه على لبنان مجرد نزهة، مؤكدة "أن بعض الجهات والأحزاب والزعامات اللبنانية لا تثور نخوتها وشهيتها، على إصدار المواقف والتصريحات والبيانات إلَّا حينما تعلن المقاومة أو سيدها عن قرار أو موقف أو حتى مبادرة، فيتناسى هذا الفريق كل ماضيه وما يحمل من بصمات العار والخيانة".

وشددت "حركة الأمة" على أننا "نعيش في زمن المقاومة الذي جعل لبنان قلعة الصمود والتحرر ومنارة مقاومة مشعة على العالم، وحتماً فإن المقاومة وحلفاءها لا يعيرون هؤلاء الاهتمام، وخصوصاً أن أقصى طموحهم صار التشويش وتسجيل المواقف إرضاءً لأسيادهم وأولياء نعمتهم في واشنطن والخليج (الفارسي) وتل أبيب".
رقم : 1008172
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
8 آب 2022
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
8 آب 2022
رئيسي: روح البسالة لدى الشباب الفلسطيني واليمني إمتداد للثورة الإسلامية
رئيسي: روح البسالة لدى الشباب الفلسطيني واليمني إمتداد للثورة الإسلامية
8 آب 2022
رئيسي: مسيرة الأربعين باتت اليوم مظهرا لجبهة المقاومة الدولية
رئيسي: مسيرة الأربعين باتت اليوم مظهرا لجبهة المقاومة الدولية
6 آب 2022
قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للنظام الصهيوني
قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للنظام الصهيوني
6 آب 2022
صفقة أسلحة أمريكية لـ " السعودية والإمارات".. ما هي الأسباب والدلالات؟
صفقة أسلحة أمريكية لـ " السعودية والإمارات".. ما هي الأسباب والدلالات؟
6 آب 2022
العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني
6 آب 2022
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
5 آب 2022
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
5 آب 2022
إحياء مطار رامون... مشروع لمصلحة تركيا والکيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين
إحياء مطار رامون... مشروع لمصلحة تركيا والکيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين
5 آب 2022
إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي
إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي
5 آب 2022
سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة
سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة
5 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تدخل على خط الصراع في اليمن ... التفاصيل والنتائج
تقليد أوروبا للسياسات الأمريكية.. كيف أظهر الترحيب بقاتل "خاشقجي" الوجه المنافق للغرب؟
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن... فرصة أنصار الله الأخيرة للسعودية
اللاجئون السوريون في لبنان.. العودة يجب أن تكون مدروسة