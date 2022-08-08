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الاثنين 8 آب 2022 ساعة 17:29

مسؤول بالخارجية الايرانية: حققنا تقدماً نسبياُ في مفاوضات فيينا

مسؤول بالخارجية الايرانية: حققنا تقدماً نسبياُ في مفاوضات فيينا
وبحسب وکالة الانباء الايرانية "ارنا" أضاف مسؤول رفيع بالخارجية، إن المقترحات التي عرضها مورا بحاجة لدراسة شاملة وسنقدم ملاحظاتنا للمنسق الأوروبي وباقي الأطراف فور استكمالها.

وأوضح أنه خلال جولة المفاوضات الأخيرة تبادلنا مواقفنا مع الأطراف الأخرى وبحثنا عددا من مقترحاتنا وتم إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا، مضيفا أن المبدأ الأساسي لنا في المفاوضات هو ضمان حقوق ومصالح إيران.

وقال أن مخاوف فريقنا المفاوض كانت تتمثل في كيفية تنفيذ الاتفاق وتأمين المصالح الاقتصادية لإيران وتقديم الضمانات لها بشأن تنفيذ المستدام للالتزامات من قبل الجانب الآخر ومنع تكرار السلوك غير القانوني للولايات المتحدة.

وتابع أن المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بالمفاوضات على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها مضيفا أن المقترحات التي عرضها مورا بحاجة لدراسة شاملة وسنقدم ملاحظاتنا للمنسق الأوروبي وباقي الأطراف فور استكمالها.
رقم : 1008184
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