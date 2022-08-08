فضل الله: لبنان قوي مهاب الجانب بفضل المقاومة

وقال خلال كلمةٍ له في المجلس العاشورائي في بلدة الغازيةجنوب لبنان: نحن في ضيق شديد في لبنان، نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي الذي له أسبابه وتراكماته.



وأضاف النائب فضل الله: نحن في حالة حصار. بلدنا تُمنع عنه المساعدة والمعونات. ومؤسساته في حالة اهتراء، نتيجة تراكمات. لقد ورثنا دولة قائمة مؤسساتها على المحاصصة وعلى الزبائنية وعلى المحسوبيات، ولأننا في بلد تركيبته طائفية ونظامه طائفي، فلا إمكانية لتغييره في هذه الظروف.



وشدد على أنَّ كل محاولات تغيير النظام الطائفي في البلد أوصلتنا إلى مشاكل كثيرة، لأن تركيبة شعبنا موزعة مذهبيًا وطائفيًا. وكثير من الزعامات تصادر الطائفة لحسابها، وتدعي أنها تدافع عن الطائفة، وهي تدافع عن مصالحها، وتمارس تحريضًا وتضليلًا.



وأوضح أنَّ حزب الله يتحاشى الدخول في مساجلات حرصًا على البلد، فهو يريد للبلد الذي قدَّم في سبيل تحريره آلاف الشهداء أن يبقى آمنًا و مستقرًّا، و ألَّا يُمَس السلم الأهلي فيه و التعايش بين طوائفه بأذى.



ولفت النائب فضل الله إلى أنه لا إمكانية اليوم لتغيير النظام. لدينا هذا الدستور وهذا النظام. نريد أن نصلحهما وفق الأطر القانونية والدستورية.

وأردف قائلًا: نحن في ضيق. علينا أن نواجه. ونحن في حزب الله نواجه هذه الحالة المالية والاقتصادية، لتخفيف الأزمة.



وتابع: للأسف بعض من هم في موقع المسؤولية، إما يخافون على ثرواتهم، ويخافون من العقوبات، وبالتالي، لا يقبلون الكثير من الجهود و المبادرات، وإما ينتظرون انتهاء العهد الرئاسي من دون أن يقدموا حلولًا بما فيه لتشكيل الحكومة، والسعي لتخفيف الأزمات، ومعالجة أزمات: الكهرباء، والمياه، والاحتكار، والغلاء، وسعر الصرف.