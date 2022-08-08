مفتي النبطية: صوت كربلاء يعلو من النبطية شاجباً المجزرة الصهيونية في غزة

واعتبر صادق خلال مجلس عاشورائي في النبطية، أن "دولتنا مكبلة بقيد الطائفية، وبدعة المحاصصة، وكرم المحسوبيات وتلزيمات المناصرين، ما خلّف تغييباً وفراراً للكفاءات، وهدراً لأموال الدولة وتعطيلاً للقضاء، هذا ناهيكَ عن الإستقواء بالخارج وسياسته إلى حدٍ ما أفقد البلد سيادتهُ". وأشار إلى أن "المصالِح السياسية الآنية في مدينتنا استسهلت التطاول على حقيقة ساطعةَ هي ثورة شعب الجنوب يوم العاشر من محرم عام 1983 ضد الاحتلال الصهيوني".



وتساءل: "عرّفونا أيها الكرام، ما الذي يعيق تشغيل معمل الكفور لفرز النفايات المتوقف منذ سنوات وسنوات؟ إنّ من الظلم تعطيله، وهو يحل بشكل كبير مشكلة النفايات في كل المنطقة".