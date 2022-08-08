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الاثنين 8 آب 2022 ساعة 21:00

ملايين الايرانييون يحييون ذكرى عاشوراء المقدسة

ملايين الايرانييون يحييون ذكرى عاشوراء المقدسة
المدرسة الحسينية متكاملة الأركان، فالسيدة زينب عليها السلام جاءت بمفهوم الستر والقوة في آن واحد، ولدورها الكبير في واقعة كربلاء، يتضح أن للمرأة دور في غاية الأهمية في نشر الثقافة الحسينية، والسير على درب نساء أهل البيت عليهم السلام.

عاشوراء، عصية على النسيان، نبضها لا يموت، فهي محطة عظيمة في التفاني والتضحية على امتداد العصور، لأن كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء

شيبا شبابا أطفالا نساء ورضّعا يؤكدون على تمسكهم بالثورة الحقيقية التي أرسى دعائمها سيد شباب أهل الجنة الامام الحسين عليه السلام.

وفي هذا الصدد أحيا ملايين المسلمين في ايران والعالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام.

وشاركَ ملايين الإيرانيين في إحياء ذكرى عاشوراء عبرَ اقامةِ مجالسِ العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظاتِ الايرانية التي اتشحتْ بالسواد.

وسارت مواكبُ المعزين في الشوارع والساحاتِ العامة، واُقيمت مجالس العزاء في المساجد والحسينيات بحضورِ حشود كبيرة، وقُرِئت فيها الأشعار والمراثي، فضلا عن سرد واقعة الطف التي استُشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابُه.

وافاد مصدر من جنوب العاصمة الايرانية طهران انه منذ حلول شهر محرم الحرام شهدت جميع المدن والمحافظات الايرانية احياء ذكرى الامام الحسين (ع) واقامة مجالس العزاء والمواكب الحسينية.

واضاف المصدر في تغطية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام، ان تتم قراءة مقتل الامام الحسين (ع) واقامة صلاة الظهر والعصر وسيتم اطلاق موكب طويريج على غرار الموكب الذي ينطلق من طويريج الى كربلاء المقدسة .

وفي سياق متصل افادت مصادر خاصة في مدينة ابادان جنوب غرب ايران، بمشاركة اهالي المدينة في إحياء ذكرى عاشوراء عبر اقامة مجالس العزاء والمواكب الحسينية.

واشارت مناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام، الى ان في الليلة التي سبقت عاشوراء قام اهالى المدينة باحياء ليلة وداع الامام الحسين (ع) حتى الصبح وتمت قراءة زيارة عاشوراء وسط حالة من الخشوع في قلوب المتضرعين لله 

واضافت الى ان الجميع يتحضر لاحياء هذه المناسبة، وتتهيء المواكب للقدوم للحسينيات بعدها تتجه لمسيرات لاحياء هذه المناسبة ويتم قراءة مقتل الامام الحسين (ع) منذ الصباح الباكر وسيواصل القارئ حتى موعد اذان الظهر، حيث يستعد المعزين لاحياء الصلاة الجماعية صلاة الظهر والتي تمثل معلما مهم في النهضة العاشورائية فقد كانت الصلاة الاخيرة للامام الحسين (ع) .


وإلى مدينة اهواز جنوبي ايران، فقد شهدت حشوداً غفيرة خرجت من مدينة اهواز والمدن المجاورة لها للمشاركة في احياء ذكرى عاشوراء لاستشهاد الامام الحسين واهله واصحابه "عليهم السلام".


وقال مصدرنا ان المشاهد تصعب وصفها في اروع صورة تجلت في ما يبذله الاهالي من بذل الاطعمة بلا حدود ونصب المواكب والسرادق الحسينية على كافة الطرق العامة والفرعية تعظيماً لشعائر الامام الحسين "عليه السلام"، وتعبيراً عن حب الحسين، رغم ارتفاع درجات الحرارة والتي بلغت 53 درجة مئوية، اضافة الى ارتفاع درجة الرطوبة
رقم : 1008216
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